Die Aktien von Porsche Automobil befinden sich seit dem mehrfachen Abprall am Widerstandsbereich um 74 Euro auf dem Rückzug und sind bisher bis in den Bereich von 50 Euro gefallen. Hier tendierten die Papiere in den Vortagen seitwärts und bildeten einen Boden. Am heutigen Montag ziehen die Aktien von Porsche wieder kräftig hoch und notieren aktuell bei 52,90 Euro. Dabei haben die Porsche-Papiere auch den 10er-EMA im Tageschart kräftig nach oben durchbrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...