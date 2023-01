EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.02.2023 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



02.01.2023 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Germering WKN 577410 / ISIN DE0005774103 Am 27. Dezember 2022 wurde im Bundesanzeiger die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht. Durch ein redaktionelles Versehen gab es einen Fehler bei der Bezeichnung des Wochentages, an dem die HV stattfindet. Dort wurde angegeben, dass die HV am Donnerstag, den 15. Februar 2023 stattfindet. Da es sich bei dem 15. Februar 2023 jedoch um einen Mittwoch handelt, muss es korrekt wie folgt lauten: Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 15. Februar 2023, um 10.00 Uhr MEZ im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Germering, im Dezember 2022 FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Der Vorstand

02.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com