Purer Dividendenrausch: Diese Firmen schütten mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an ihre Anleger aus. So können Sie profitieren. Stellen Sie sich vor: Sie sind Vermieter und erlangen alle Vorteile davon. Aber: Um Dinge wie Instandhaltung, Verpflichtungen, Kredite, kaputte Heizungen und Co. müssen sie sich nicht kümmern. All das ist möglich mit sogenannten REIT-Investments. Bei einem REIT handelt es sich um einen Real-Estate-Investment-Trust, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...