Das erste Video im neuen Jahr startet direkt mit einem interessanten Thema: Prof. Dr. Holger Graf ist zu Gast und redet mit Richy über die USA und China. Im Fokus steht vor allem das Thema, wie die 2 Länder sich mit Blick auf den Aktienmarkt in den kommenden Jahren weiterentwickeln könnten. Hier steht vor allem der Aktienmarkt in China im Vordergrund. Im Gespräch erläutert der Goldgraf vor allem welche Arten von Aktien es in China gibt und geht ebenfalls näher auf das Thema ETFs ein.