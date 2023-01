Wallstreet und London sind heute noch geschlossen. Somit ist der deutsche Markt heute weitgehend auf sich allein gestellt. Auffallend: Die Verlierer des letzten Jahres machen heute das Rennen. Ganz vorne notieren die Immobilienwerte. Vonovia schafft 3,5 % plus. TAG Immobilen sowie Aroundtown sogar aktuell jeweils + 6 %. Weit vorne liegen auch die Internetplattformen Zalando (+4,6 % oder About You Holding (+ 6,3 %). Auch Kion welche 2022 drei Viertel seines Börsenwertes verlor, liegt 4,7 % vorne. Dazu kam heute Unterstützung von Hauck & Aufhäuser, welche ein Ziel von 40 € setzt, was von unserer Seite nachvollziehbar ist. Ab 2024 sieht man die Normalisierung des Geschäftes auf Vorkrisenniveau. Kion sei ein günstig zu habender "Champion. Zu den Top-Losern gehörte 2022 auch Varta. Hier wurden sogar mehr als 80 % des Börsenwertes verbrannt. Heute + 6,1 % ohne News. Eine Trendwende liegt darin nicht. Oft werden die Verlierer des Vorjahres im neuen Jahr kurzfristig gespielt. Das ist eine Sache für Trader. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit muss aber differenziert werden.



PS: 2023 wird das Jahr der großen Gewinne, aber selektiv. In einem neuen Zinsumfeld fließt das Kapital in jene Unternehmen, welche die höchste Rentabilität generieren. Wer das ist, lesen Sie in der ersten Ausgabe des Aktionärsbriefes aus dem Hause Bernecker, welchen Sie auch im Einzelabruf ohne Abo-Verpflichtung ab Mittwochnachmittag nach 15:00 Uhr unter www.boersenkiosk.de hochladen können. Zudem stellt die Redaktion ihre persönlichen Favoriten für 2023 vor sowie einen US-Dividenden-Champion mit 6,5 % Rendite, welcher vor der Trendwende steht.



Volker Schulz (Der Aktionärsbrief)



www.bernecker.info









VARTA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de