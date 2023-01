Leichte Kursgewinne verzeichnen derzeit die Aktien im DAX-Index . Das Kursbarometer steigt stark um 0,95 Prozent. An den deutschen Börsen zeigen sich die Anleger gegenwärtig überwiegend in Kauflaune. Der DAX lag mit einem Kursplus von 0,95 Prozent zwischenzeitlich in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...