Der Online-Modehändler Zalando gehört zu den ersten Gewinnern des neuen Börsenjahres. Dabei fehlen erst einmal konkrete News. Aber augenscheinlich stellen die Anleger fest, dass die Aktie sowohl von der Bewertungsseite her als auch charttechnisch eine spannende Ausgangslage bietet. Was das konkret heißt, stellen wir in unserer Kurzanalyse dar, denn Zalando ...

Den vollständigen Artikel lesen ...