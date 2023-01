Vor wenigen Tagen wurde die Social-Media-App TikTok von Endgeräten der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses verbannt. Die neue Regulierungsmaßnahme in den USA sorgt dabei auch bei Anlegern anderer Social-Media-Konzerne wie Facebook oder Alphabet für ein mulmiges Gefühl. Tiktok wurde aufgrund der Sorge, Betreiber ByteDance könnte Daten an die chinesische Regierung weiterleiten, verboten. Künftig soll die App mittels eines Gesetzes auch von anderen Regierungs- und Verwaltungsgeräten in den USA verschwinden. ...

