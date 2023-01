Halle (ots) -



Das Video ist an sich so wenig ein Rücktrittsgrund wie die anderen Seltsamkeiten. In der Summe türmen sie sich aber zu einem Eindruck auf: dass da eine Frau ein zentrales Ressort innehat, die nicht immer weiß, was sie tut. Dies und die substanziellen militärischen Probleme schwächen Deutschland auch international.



Zwar hat Scholz von der Verteidigungsministerin einen machtpolitischen Nutzen. Alles, was in der Bundeswehr schlecht läuft, wird Lambrecht zugeschrieben. Dazu zählt manches, das sie gar nicht ändern kann. Eine Ministerin nur noch als Blitzableiter zu beschäftigen, ist jedoch weder in ihrem Interesse noch in dem des Landes.



