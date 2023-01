Die Aktie von Rheinmetall kann an ihre starke Vorstellung vom vergangenen Jahr anknüpfen. Mit plus 124 Prozent war die Aktie die mit Abstand stärkste im vergangenen Jahr. Und auch am ersten Handelstag 2023 lag das Papier vorne. Gemeinsam mit TAG Immobilien führte Rheinmetall mit plus 5,9 Prozent die Gewinnerliste des Tages an.Dabei profitierte der Rüstungskonzern und Autozulieferer von guten News. Rheinmetall hat einen Auftrag für Schaltschutz-Teile in Elektroautos eingeheimst. Der Auftrag hat einen ...

