Der französische Landmaschinenhersteller Exel Industries (ISIN: FR0004527638) will eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 55,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,91 Prozent. Im Vorjahr wurden 1,60 Euro Dividende ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 7. Februar 2023 in Paris statt. Im vergangenen Geschäftsjahr (1. Oktober 2021 - 30. ...

