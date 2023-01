MEGA-ZUKUNFTSTREND: Eine Investition in diese Aktie hat das Potential für sehr hohe Renditen!

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach kritischen Mineralien wird explodieren. Von Anwendungen für erneuerbare Energien, großen Energiespeichern bis hin zu Hightech-Geräten, Magneten, Halbleitern, Katalysatoren und vielem mehr.

Liebe Leserinnen und Leser,

die australische Ressourcenministerin Madeleine King sagte kürzlich, es sei ein "Fantasiespiel", das westliche Länder bald ihre Abhängigkeit von China für Seltene Erden und kritische Mineralien - die für die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung sind - beenden könnten.

"China ist ein Land, das diesen Bedarf kommen sah und das Beste daraus gemacht hat", sagte die Ressourcenministerin bei Bloomberg News.

Das werde aber Australien und die USA nicht davon abhalten, zusammenzuarbeiten, um die Investitionen in diese kritischen Mineralien anzukurbeln und zu versuchen, Chinas Monopol auf internationale Lieferketten zu brechen, sagte King weiter.

Lithium und andere kritische Mineralien wie Kobalt, Platin oder seltene Erden werden bei der Herstellung einer breiten Palette von Produkten verwendet, die für die nationale Sicherheit und den Kampf gegen den Klimawandel von entscheidender Bedeutung sind, darunter Strahltriebwerke, Sonnenkollektoren und Elektrofahrzeuge.

King betonte auch, dass andere jüngste Entwicklungen den Fokus auf die Entwicklung kritischer Mineralien in Australien "fokussiert" hätten, einschließlich der Einführung des Inflation Reduction Act in den USA.

Nach dem im August verabschiedeten Gesetz wird die Biden-Regierung Milliarden von Dollar investieren, um die Lieferketten für kritische Mineralien für die USA und ihre Verbündeten zu stärken.

Erster Nutznießer des neuen Gesetzes war das australische Unternehmen Lynas Rare Earths Ltd., welches vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag über 120 Millionen US-Dollar zum Bau einer Verarbeitungsanlage in Amerika bekam. Lynas ist noch das einzige große Unternehmen außerhalb Chinas, das Seltene Erden produziert und veredelt.

Die nachfolgende Visualisierung, basierend auf Daten der International Energy Agency ( IEA ), veranschaulicht, wo die Gewinnung und Verarbeitung von Schlüsselmetallen für die grüne Revolution stattfindet.

Quelle: elements

Diese Grafik zeigt auch, dass China, obwohl es der weltweit größte Kohlenstoffverschmutzer ist, auch der größte Produzent der meisten kritischen Mineralien für die grüne Revolution ist.

China hat mittlerweile nahezu die vollständige Kontrolle über Kobalt, Lithium und Seltene Erden in seiner gesamten Lieferkette - von der Rohstoffgewinnung bis zur Verarbeitung.

Kurz gesagt, Chinas massiver Aufstieg in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer Bergbau- und Raffinerie-Supermacht ist ein enormer strategischer Vorteil im Zeitalter der Rivalität zwischen den USA und China.

Das moderne Leben wäre ohne diese wichtigen Mineralien undenkbar. Auch die militärische und nationale Sicherheit der USA sind größter Gefahr ausgesetzt. Die Abhängigkeit der USA von China bei diesen wichtigen Energiemetallen könnte die militärische Verteidigung der USA ernsthaft lähmen.

Aus diesem Grund dürfte die USA bald damit beginnen, Explorationsunternehmen wie US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) zu unterstützen, die sich auf Bergbauprojekte konzentrieren, welche die US-Versorgung mit kritischen Metallen sichern wollen.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) bietet Anlegern ein vielfältiges US - Portfolio kritischer Ressourcenanlagen, um die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA in Zukunft zu gewährleisten.

Zum Portfolio von U.S Critical Metals gehören das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Nevada, das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, das Seltenerdprojekt Lemhi Pass in Idaho und das Seltenerdprojekt Sheep Creek in Montana.

"World Resources" schätzt, dass die USA über etwa 1 Million Tonnen Kobalt verfügen

Wobei Idaho als Gebiet mit "wichtigen Vorkommen" aufgeführt ist. Laut Mining.com ist Idaho die Heimat von Amerikas Kobaltgürtel, und Bohrberichte aus Idaho zeigen "große Vorkommen".US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) ist mit seinem Kobaltprojekt Haynes im Blackbird Mining District in Idaho strategisch positioniert.

Das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) besitzt derzeit die Kobaltabbaurechte für 475 Acres im Kobaltgürtel, direkt neben den Blackbird-Minen, dem Standort Jervois Global, New World Resources und anderen. Die "Nachbarschaft" ist also reif für Entdeckungen.

Das Unternehmen hat das Konzessionsgebiet Haynes kartiert und beprobt und seine geophysikalische Untersuchung abgeschlossen. Jüngste Gesteinsprobennahmen zeigten positive Ergebnisse für Kobalt, während fortgeschrittene Geochem-Probennahmen zwei Gebiete mit hoher Priorität für Folgearbeiten aufzeigen.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) hat bereits den von der Industrie geforderten technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Konzessionsgebiet erstellt.

Das bedeutet, dass US Critical Metals sofort in die nächste Explorationsphase übergehen kann. Phase 1 umfasst eine geophysikalische Untersuchung mit zusätzlichen Gesteinsproben und Kartierungen, um potenziell ergiebige Bohrstellen zu identifizieren. Phase 2 wird der Beginn der eigentlichen Bohrungen sein.

Aber das ist nicht das einzige Eigentum von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ). Es gibt mehr…

Fest etabliert in Amerikas Lithium-Hotspot

Der US Geological Survey nennt Clayton Valley "das bekannteste Vorkommen der Welt" für Lithium.

Aktuell befindet sich der einzige Lithium produzierende Betrieb in Amerika im Clayton Valley, Nevada.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) hat 3.600 Acres Lithium-Tonstein-Liegenschaft auf einem Bergrücken oberhalb von Clayton Valley abgesteckt. Es wird spekuliert, dass das Lithiumprojekt Clayton Ridge von US Critical Metals die Quelle der Lithiumsole im Clayton Valley ist.

Die Spekulation wurde durch CEO Darren Collins ausgelöst:

"Der wirtschaftliche Cutoff, also das Maß, das für eine rentable Gewinnung des Minerals in Clayton Valley erforderlich ist, liegt bei etwa 400 ppm. Und wir sehen Lithium-Oberflächenstichproben von doppelt so viel bei 950 ppm Lithium. Es gibt einen guten Hinweis darauf, was wir auf unseren Bohrergebnissen sehen konnten. Wir freuen uns also, dass dies ein sehr wirtschaftliches Unterfangen sein könnte."

Die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge befindet sich im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken, indem sich das einzige produzierende Lithium-Projekt in den USA (Albermarle) sowie mehrere wichtige Lithium-Explorations- und Erschließungsprojekte befinden.

Und wie bei seinem sein Kobaltprojekt in Idaho hat, US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) seinen überaus wichtigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Konzessionsgebiet fertiggestellt. Lithium wurde bisher in potenziell wirtschaftlichen Konzentrationen in drei Arten von Lagerstätten identifiziert: Pegmatite, kontinentale Solen und Tone.

Schnellere Lithiumextraktion

Die beliebteste Methode zur Lithiumgewinnung ist die solare Verdampfung in Solebecken. Die Produktion aus Sole dauert durchschnittlich 18 Monate mit Rückgewinnungsraten von nur 30 %.

Aber US Critical Metals will Tonstein bohren und extrahieren. Es ist schneller und die Wiederherstellungsraten sind viel höher. Zum Beispiel hat ein Unternehmen in der Nähe mit der Gewinnung von Tonstein mit guten Ergebnissen begonnen - über 99 % Lithium-Rückgewinnungsrate!

Wir glauben, dass Tonlithiumquellen in Nevada für die USA von entscheidender Bedeutung sind, um eine Chance zu haben, Chinas zunehmenden Würgegriff bei der Produktion von Lithiumbatterien zu brechen … unerlässlich für den Übergang zu grüner erneuerbarer Energie. Und das Gleiche gilt für Chinas nahezu vollständiges Monopol auf Seltene Erden.

US Critical Metals beginnt mit der Exploration Seltener Erden

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) hat Explorationsrechte auf 4.500 Acres im Südwesten von Montana, einem der reichsten Gebiete für vermutete REE-Lagerstätten, erworben:die Sheep Creek REE Lagerstätte.

Jüngste Explorationsaktivitäten weisen auf das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung mit bis zu 18 % Seltenerdelementen insgesamt hin.

Es wurde bestätigt, dass Sheep Creek mindestens 13 der kritischen Seltenerdelemente enthält, die vom US Geological Survey identifiziert wurden, darunter Cerium, Dysprosium, Neodymium, Praseodymium und Gallium. Sie sind entscheidend für unser modernes, technologieabhängiges Leben.

Gallium wird beispielsweise in Computern und für militärische Verteidigungssysteme verwendet. Dennoch gilt es als REE mit dem höchsten Versorgungsrisiko. Die USA importieren derzeit 100 % ihres Galliums.

Die Mineral-Analysen von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) auf der Liegenschaft Sheep Creek zeigen hohe Galliumwerte.

Darüber hinaus weist Sheep Creek eine ähnliche Mineralogie auf wie die größte REE-Lagerstätte der Welt, die Bayan-Obo-Mine in China!

Dies sind großartige Neuigkeiten für Anleger, die daran interessiert sind, den USA dabei zu helfen, eine einheimische Quelle für REEs zu sichern. Die Bayan-Obo-Mine produziert derzeit 45 % der weltweiten REE - Abbau von bis zu 15.000 Tonnen pro Tag!

Darüber hinaus befindet sich die Exploration am zweiten Selten Erden - Standort von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) am Lemhi Pass in Idaho in einem frühen Stadium. Dieses Konzessionsgebiet befindet sich in einem Gebiet, von dem bekannt ist, dass es eine Seltenerdmineralisierung enthält.

Das Seltenerdprojekt Lemhi Pass

Das Projekt Lemhi Pass befindet sich im Lemhi County im zentralen Osten von Idaho und besteht aus 10 Erzgang-Claims mit einer Fläche von etwa 200 Acres.

Das Landpaket befindet sich neben mehreren anderen Explorern in einem Gebiet, von dem man glaubt, dass es reichhaltige Vorkommen beherbergt. Die ersten Probenergebnisse rechtfertigen weitere Explorationsarbeiten für Seltene Erden, und das Unternehmen wird die verschiedenen technischen Aspekte der historischen Ergebnisse untersuchen, um weitere Explorationspläne festzulegen.

Fazit: US Critical Metals setzt auf kritische Metalle für die USA

Wie Sie erfahren haben, konzentriert sich US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) ausschließlich auf Bergbauprojekte, die die US-Versorgung mit dringend benötigten kritischen Metallen, welche auch für das US-Militär unerlässlich sind, weiter sichern und die neue grüne Wirtschaft vorantreiben werden.

CEO-Darren Collins fasst die Mission zusammen:

"Ein erheblicher Prozentsatz der weltweiten Versorgung mit kritischen Metallen und seltenen Erden stammt aus Nationen mit Interessen, die denen Amerikas entgegengesetzt sind. US Critical Metals beabsichtigt, nur US-Liegenschaften zu erkunden und kritische Metalle und Seltenerd-Assets mit kurz- und langfristigem strategischem Wert zu entwickeln, um die amerikanischen Interessen voranzutreiben. Das Kobaltgrundstück Haynes in Idaho, das Lithiumgrundstück Clayton Ridge in Nevada, das REE-Grundstück Sheep Creek in Montana und das REE-Grundstück Lemhi Pass in Idaho versetzen uns in die Lage, unsere Ziele für das Land und unsere Investoren zu erreichen."

Die Nachfrage nach diesen kritischen Mineralien wird voraussichtlich weiter steigen. Von Anwendungen für erneuerbare Energien wie Windkraftanlagen, Elektrofahrzeuge und große Energiespeicherbatterien bis hin zu Hightech-Geräten, Magneten, Halbleitern, Katalysatoren und vielem mehr.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) bietet eine Vielzahl von Konzessionsgebieten, von denen bekannt ist, dass sie Vorkommen haben - den Kobaltgürtel in Idaho, das Lithiumbecken in Nevada und den Seltenerd-Alkaligürtel an der Grenze zu Montana. Jede Liegenschaft in Idaho und Nevada hat die NI 43-101-Prüfung durch Dritte bestanden, in der jede Liegenschaft als "verdienstvolle Liegenschaft" bezeichnet wird.

Wir kommen zu dem Schluss das eine Investition in US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) das Potenzial für sehr hohe Renditen hat.

Vergessen Sie nicht:

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden amerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität. Die USA investieren Hunderte von Millionen in den Privatsektor, um einheimische Ressourcen für Seltene Erden, Lithium und Kobalt zu sichern - ein Segen für Explorationsunternehmen in der Frühphase wie US Critical Metals. Wer jetzt früh dabei ist, kann sein Depot bereits Anfang 2023 zum Glänzen bringen!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

