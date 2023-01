Der Dax legte gestern einen optimistischen Start ins neue Börsenjahr hin. Heute könnte er laut Berechnungen von Experten jedoch niedriger starten. Gestern startete der Dax aufgeweckt in das neue Börsenjahr, erreichte in der Spitze 14.095 Punkte. Optimistisch stimmte die Anleger, dass Bundesbank-Präsident Joachim Nagel erklärte, dass die deutsche Wirtschaft lediglich in eine leichte Rezession rutschen sollte. Am heutigen Dienstag könnte er laut Berechnungen ...

