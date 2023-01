Der DAX hat nach dem freundlichen Jahresauftakt am Dienstag weitere Gewinne verzeichnet. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,94 Prozent auf 14.202 Punkte. Damit setzte er sich weiter von der 14 000-Punkte-Marke nach oben ab. 1. Keine Impulse aus den USA und JapanVon den am Vortag noch geschlossenen US-Börsen kamen dabei keine Impulse für den DAX, und in Japan fand auch am Dienstag noch ...

