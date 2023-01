Der Dezember verlief für unsere Sonderreport-Aktie Bolt Biotherapeutics (WKN: A2QNZN) auf den ersten Blick äußerst langweilig. Am 21. November 2022 bei einem Kurs 1,30 US$ vorgestellt, beendete die Aktie das Handelsjahr bei 1,31 US$. Nix passiert, oder? Oder! Bolt Biotherapeutics ist ein US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das inmitten des Biotech-Hypes Anfang 2022 auf das Börsenparkett strebte. Die ambitionierten Pläne der "Boltbody"-Plattform ...

