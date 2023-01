NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk in einem Ausblick auf die europäische Pharmabranche auf die "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Aktien gesetzt. Zugleich hob Analyst Richard Vosser das Kursziel der Aktie des Diabetesspezialisten von 925 auf 1100 dänischen Kronen an und bekräftigte in der am Dienstag vorliegenden Studie seine Einstufung "Overweight". Vosser rät, bei Qualitätsaktien zu bleiben. Seine 2023er-Schätzungen reduzierte er für den Sektor nur geringfügig, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sieht zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betrifft, sowie auch längerfristig bis 2030. Novo Nordisk glänze durch ein dauerhaft höheres Wachstum und eine gute Pipeline. Die Aktie zählt zu seinen "Top Picks"./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2022 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

NOVO NORDISK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de