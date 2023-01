Hamburg (www.anleihencheck.de) - Aus Sicht der Kapitalanleger wird 2022 als das Jahr der großen Zinswende in die Geschichte eingehen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Damit schaffe es eine erste gute Voraussetzung für bessere Wertentwicklungen, da ein ähnlich drastischer Zinsanstieg vorerst nicht mehr zu erwarten sei. Die Notenbanken würden im ersten Quartal zumindest teilweise Leitzinserhöhungspausen einlegen, um die volle Wirkung der bisherigen geldpolitischen Straffung auf die Wirtschaftsdynamik und damit auf die Inflation abzuwarten. Bei längeren Laufzeiten würden die Renditen hingegen stärker von den Konjunktur- und Inflationserwartungen getrieben. Konjunkturell sei am Jahresanfang global mit einem schwachen Start und in vielen Volkswirtschaften mit einer Rezession zu rechnen, wodurch der ohnehin bereits nachlassende Inflationsdruck weiter gedämpft werde. ...

