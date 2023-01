Auch am zweiten Tag des neuen Börsenjahres zeigt sich der deutsche Leitindex Dax optimistisch. Das sind die Gründe. Und schon wieder überrascht der Dax: Nachdem er gestern bereits weit besser gestartet war als von Banken und Brokern erwartet, ging auch der heutige Dienstag optimistisch los. Am Vormittag erreichte der deutsche Leitindex in der Spitze 14.283 Punkte, gestern schloss er bei 14.069 Punkten. Die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...