Vancouver, BC (pta/03.01.2023/11:59) - PRESSEMITTEILUNG

Wealth Minerals sieht großes Lithium-Potential in seinem Atacama-Bohrgebiet bestätigt

* Geologie-Bericht des führenden chilenischen Lithium-Unternehmens SQM legt hohe Lithiumkonzentration in Salar-Flözen nahe * SQMs gegenständliches Untersuchungsgebiet reicht weitgehend bis in das Lizenzgebiet von Wealth-Minerals * Größe des Abbaugebiets von Wealth Minerals beträgt 46.000 Hektar * Neue nachhaltige Abbaumethode anstelle von Oberflächenverdunstung: Direktextraktion von Lithium

Vancouver, British Columbia (Canada)/Atacamaregion, Chile, Januar 2023. Wealth Minerals Ltd. sieht die zuversichtliche Ertragsprognose seines Lithium-Gebiets in Chile durch eine aktuelle geophysikalische Studie bestätigt. Der Bericht wurde auf Anforderung der chilenischen Regierung von SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) erstellt. SQM ist führend in der chilenischen Lithium-Produktion mit aktiven Produktionsstätten in der Atacama-Region und eines der größten Lithium-Unternehmen der Welt. Der vorliegende Umwelt-Bericht bezieht sich auf die Bedenken lokaler Regierungsbehörden hinsichtlich der hauptsächlich von SQM verwendeten Gewinnungs-Methode. Diese basiert auf der gegenwärtig vorherrschenden, aber umweltbelastenden Verdunstung von lithiumhaltigem Oberflächenwasser.

Wealth Minerals hat sich grundsätzlich und seit Längerem öffentlich verpflichtet, diese Methode zu vermeiden und stattdessen ausschließlich die nachhaltige Direkt-Extraktion (Direct Lithium Extraction technology oder DLE) zu verwenden. Das Lithium-Minenunternehmen mit Sitz in Vancoucer ist an folgenden Börsen notiert: TSXV in Toronto (Kürzel: WML), der OTCQB in New York City (WMLLF), der SSE (Shanghai Stock Excange/WMLCL) und der Frankfurter Börse (EJZN).

Mit rund 46.000 Hektar lizensierten Bohrgebiet verfügt Wealth Minerals über eines der größten potentiellen Abbaugebiete im Atacama-Salar, das in weiten Bereichen an die Produktionsgebiete von SQM grenzt. Wealth Minerals hat seinerseits in den zurückliegenden Jahren bereits eine Reihe eigener geophysischer Untersuchungen unternommen, um seine Zielgebiete für Salzflöze mit reichhaltigen Lithium-Vorkommen zu identifizieren. Wealth's CEO Hendrik van Alphen kommentiert: "Der SQM-Bericht erklärt die Hydrogeologie des Atacma-Salars detailgenau und führt dabei wissenschaftliche Belege auf, die das große Lithium-Potential unseres Lizenzgebietes belegen. Dies ist von großer Bedeutung, da es die erste Bestätigung von neutraler Seite dafür darstellt, dass die Soleschichten des Atacama Gebiets, welche bereits erfolgreich im Süden erschlossen wurden, sich auch nach Norden ausdehnen. Also in das Lithium-Lizenzgebiet von Wealth Minerals hinein."

Der Bericht von SQM und die Schlussfolgerungen für Wealth Minerals

Für die geophysikalische EIA (Environmental Impact Analysis)-Studie beauftragte SQM ein Expertenteam zur Untersuchung bestehender hydrogeologischer und hydrochemischer Daten, um ein hydrogeologisches Modell des Atacama-Salars zu erstellen. Diese Übersicht betrifft SQM's nördliche Zone, die mit einem signifikanten Teil an das Lizenzgebiet von Wealth Minerals im Salar von Atacama (the "Project"; Figure 1)1,2 angrenzt. Wealth's geophysikalische Arbeiten in diesem Gebiet schließen magneto-tellurische (MT) und transientenelektomagnetische (TEM) geophysikalische Untersuchungen ein. Diese ergaben schlussgefolgerte Eigenschaften von porösem Gestein, das mit hochsalinen Flüssigkeiten gesättigt ist und potentiell lithiumreiche Tiefensolen vermuten lässt.

Die SQM-Studie umfasst eine Fläche von rund 240 km2 ("nördliche Zone"), die teilweise an das lizensierte Gebiet von Wealth Minerals grenzt (Bild 1)1,2. SQM's geophysikalische Line L206 erstreckt sich über rund 22 Kilometer, wovon 7 Kilometer auf Wealth's Landposition sind (Bild 1). The SQL-Linie L206 verläuft parallel mit Wealth's geophysikalischer Linie K. Diese war bereits in einer früheren internen Analyse des Lithium-Potentials des Atacama Projekts von Wealth Minerals untersucht worden.

Bild 1: Karte des Atacama-Lizenzgebietes von Wealth und der SQM-Studienzone (Nordzone)

Zur erweiterten Information zu Bild 1, besuchen Sie bitte: https://images.newsfilecorp.com/files/4437/149132_d366ea0bb4598bda_002full.jpg

Hinweis: Informationen und Daten bezüglich von Vorkommen und Infrastruktur außerhalb der Bohrgebiete werden zum geologischen Kontext bereitgestellt und sind nicht notwendigerweise ein Beleg, das auf dem Gebiet von Wealth eine ähnliche Mineralisierung besteht.

Das Sole-Verteilungsmodell von SQM für die Nordzone zeigt Bild 21,2. Nach diesem Modell, verfügen die höherverdichteten Lithium-Potentialflöze (mehr als 1.2g/ml NaCl) über Frischwasser. Durchziehende und untergesättigte Solen finden sich konzentriert in tieferen Schichten des Atacama Beckens.

Der Nordteil des Salars liegt 50 Meter höher als der südliche. Von dort wandert Wasser in den Salar in Richtung der niedrigsten Erhöhung, und legt eine keilförmige Schicht über die salzhaltigeren tieferen Salinenschichten (Bilder 1 und 2). Wealth's geophysische Studien aus den Jahren 2017 und 2018 legen nahe, dass ein Tiefenpotential für substantielle Vorkommen besteht (Bilder 2 und 3). Der SQM EIA-Bericht stellt einen unabhängigen Beleg für diese Annahmen dar. Geophysikalisch widerständige Kreuzungszonen aus SQMs Studie (L206) und Wealth Minerals Daten (Linie K) beinhalten Widerstandsergebnisse 400 Meter unter der Oberfläche und legen nahe, dass der lithiumtragende Widerstandsbereich auf dem SQM-Gebiet sich in das Lizenzgebiet von Wealth Minerals großflächig weiter fortsetzt (Bild 3).

Bild 2: SQM-Studie über Wasserverlauf bis zu Solebarierren

Für erweiterte Version von Bild 2: https://images.newsfilecorp.com/files/4437/149132_d366ea0bb4598bda_003full.jpg

Source: SQM1,2

Bild 3: Durchgängige Linien von SQM's L206 und Wealth's geophysikalischen Daten

Für erweiterte Version von Bild 3: https://images.newsfilecorp.com/files/4437/149132_fig3.jpg

Quelle:: SQM1. Die linke ohm-m-Skala beruht auf SQM-Daten (linke Grafik). Die rechte ohm-m Skala zeigt Wealth-Daten (rechte Grafik). Magenta- und Rosafarben in beiden Skalen bezeichnen Material mit weniger als 1 ohm-m. Hinweis:Informationen und Daten bezüglich von Vorkommen und Infrastruktur außerhalb der Bohrgebiete werden zum geologischen Kontext bereitgestellt und sind nicht notwendigerweise ein Beleg, das auf dem Gebiet von Wealth eine ähnliche Mineralisierung besteht.

Bohrlochdaten von SQM legen nahe, dass die Lithiumvorkommen im Zusammenhang mit Widerstandsbereichen südlich von Wealth's Gebiet zwischen 300 und 1200 ppm1,3 liegen. Dieser geringe Widerstandswert kann auf hochsaline Flüssigkeit in porösem Tiefenmaterial hinweisen und hat hohes Potential, Litium-Soleschichten zu enthalten.

Über Wealth Minerals Ltd.

Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, auf welchem es in der Projektauswahl und -bewertung als branchenführend gilt.

Die Dynamik des Lithiummarktes und gestiegene Preisniveaus sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

