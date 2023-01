Während in Deutschland bereits am gestrigen Montag (02.01.) gehandelt wurde, starten die US-Börsen erst am heutigen Dienstag (03.01.) ins neue Jahr. Die Vorgaben von den europäischen und asiatischen Aktienmärkten könnten die Wall Street hierbei anschieben. Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte preis(t)en u.a. überraschend positive chinesische Konjunkturdaten ein, die heute veröffentlicht wurden. Ein starker Jahresauftakt käme den beiden US-Tech-Werten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...