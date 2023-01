Kurz vor dem Jahresende hat Kontron den Verkauf der IT Bereiche in Tschechien, der Slowakei, Polen, Kroatien, Serbien, Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Deutschland und der Schweiz erfolgreich abgeschlossen. Käufer ist Vinci. Der Verkauf des IT Bereichs in Moldawien verzögert sich noch. In dem osteuropäischen Land generiert Kontron jährlich rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...