Die Silbernachfrage 2022 hat ein neues Hoch erreicht. Auch im neuen Jahr dürfte der Silberbedarf stark bleibenDas Jahr 2022 endet mit einer Silbernachfrage von rund 1,21 Milliarden Unzen. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 16 Prozent. Verantwortlich dafür war ein Anstieg bei Schmuck- und Silberwaren, bei der Industrie und auch die Investoren langten kräftig zu in Sachen physische Investitionen. Das Wachstum im Bereich Elektromobilität und insgesamt in der Branche der grünen Energien sorgten ...

