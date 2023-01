Eine Rezession in 2023 gilt unter der Mehrheit der Führungskräfte als sicher. Doch nicht alle Aktien dürften gleich hart davon getroffen werden. Diese drei Hochdividendenaktien haben gute Aussichten für das kommende Jahr. Die Rezession, von der alle immer wieder berichten, könnte bereits längst da sein, was uns spätestens bei den Quartalszahlen der Unternehmen in diesem und im nächsten Monat bewusst werden könnte. Doch wie immer in der Krise trifft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...