NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat K+S auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi fasste in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Chemiesektor die wichtigsten aktuellen Nachrichten und Preistrends zusammen. So seien die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in China früher als erwartet erfolgt, doch der sprunghafte Infektionsanstieg habe zu einer weiteren starken Abschwächung der Wirtschaftsaktivität geführt. Das dürfte das Schlussquartal 2022 und womöglich das erste Quartal 2023 belasten. Von sinkenden Gaspreisen profitierten die meisten Chemiekonzerne wiederum direkt oder indirekt. Mit Blick auf die im Dezember weiter gesunkenen Stickstoffpreise und die zuletzt leicht gestiegenen Spotpreise für Kali bleibe abzuwarten, ob dies eine Bodenbildung bedeute./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

