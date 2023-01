Zürich (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturellen Aussichten haben sich in letzter Zeit nicht verbessert, so die Experten von Swisscanto.Nach wie vor würden wichtige Vorlaufindikatoren nach unten weisen und noch keine konjunkturelle Trendwende erkennen lassen. Die Experten würden deshalb weiterhin damit rechnen, dass die Wirtschaft in der Eurozone, in Großbritannien, in Australien und in einigen Schwellenländern mindestens zwei Quartale lang schrumpfen werde. Die Rezessionen dürften zum Glück aber milde und vergleichsweise kurz ausfallen, denn die nach wie vor robusten Arbeitsmärkte und die immer noch vorhandenen Überersparnisse aus der Coronapandemie würden für einen willkommenen Puffer sorgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...