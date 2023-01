Am heutigen Dienstag startet nach dem Jahreswechsel auch in den USA wieder der reguläre Börsenhandel. Für die Plug-Power-Aktie könnte in den kommenden Tagen die Entscheidung fallen, ob der Befreiungsschlag gelingt oder der nächste Absturz folgt. Damit Anleger keine böse Überraschung erleben, müssen Sie diese Marken auf dem Schirm haben.Die erste Handelswoche des Jahres ist direkt voll beladen mit wichtigen Wirtschaftsdaten. Damit ist eine hohe Volatilität fast schon sicher. Am morgigen Mittwoch ...

