Bei Qiagen feiern heute die Bullen. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund zwei Prozent gehandelt. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 46,73 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Qiagen der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Qiagen-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwei Prozent. Bei 47,43 EUR liegt dieses Hoch. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...