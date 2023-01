Charlie Munger ist nicht nur Warren Buffets rechte Hand, sondern auch Chef des Verlagshauses Daily Journal, das große Aktienpakete hält. Wir verraten Ihnen, auf welche Aktien der 99-jährige setzt. Zu viele Jammerlappen Charlie Mungers Wort hat Gewicht. So hält die rechte Hand von Warren Buffett all jene, die die aktuelle Börsenlage beklagen, für Jammerlappen. "Das ist seltsam für jemanden in meinem Alter, denn ich habe die Große Depression erlebt, ...

