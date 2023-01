Fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier: https://bit.ly/3X3CWBc Jetzt das Five Lions Zertifikat kennenlernen und in jeder Marktlage profitieren! Die Auto-Branche steckt mitten im Wandel zur E-Mobilität. Wie gut stehen Tesla, BMW und Stellantis im Vergleich zur Konkurrenz aus China da - Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer wagt ein Ausblick auf das neue Jahr. Anleger-Liebling und E-Auto-Pionier Tesla habe seine Produkttionskapazitäten weiter hochgeschraubt, müsse aber starke Rabatte anbieten, um seine Fahrzeuge loszuwerden. Das dürfte auf die Marge und den Gewinn drücken. Gleichzeitig sitzt dem Unternehmen von Elon Musk die starke Konkurrenz aus China im Nacken. Welcher Hersteller in Sachen Software und Technologie ganz vorne mitspielt und welcher globale Auto-Riese von Anlegern häufig vergessen wird, das verrät Dudenhöffer im Interview. Jetzt einschalten!