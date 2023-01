EQS-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Verkauf

Muehlhan AG: Verkauf von Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen



03.01.2023

PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG: Verkauf von Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen Hamburg, den 3. Januar 2023 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) gibt bekannt, dass der am 24. September 2022 bekannt gegebene Verkauf von ausgewählten Tochtergesellschaften der Muehlhan AG insbesondere in Europa und in den USA sowie die Marke "Muehlhan" an die Muehlhan Holding GmbH (vormals Shield BidCo GmbH), einem Unternehmen des US-Private Equity Investors One Equity Partners, am 31. Dezember 2022 abgeschlossen wurde. Der Festkaufpreis beträgt € 58,9 Mio. Der Kaufpreis wurde bis zum Vollzugsstichtag mit insgesamt € 4,4 Mio. verzinst. Zusätzlich hat der Käufer am Vollzugsstichtag Gesellschafterdarlehen der Muehlhan AG in Höhe des Nominalbetrags von € 18,1 Mio. abgekauft. Der Kaufpreis, die Zinsen sowie die Gesellschafterdarlehen wurden vom Käufer im Rahmen des Vollzugs des Kaufs bezahlt. Nicht verkauft werden die Tochtergesellschaften in Russland, Indien, Kanada, auf den Bahamas und im Mittleren Osten. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, den nach Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verbleibenden Teil des der Gesellschaft zugeflossenen Kaufpreises, sobald und soweit gesetzlich zulässig, an die Aktionäre auszuschütten. Weitere Informationen erhalten Sie von: Muehlhan AG Investor Relations Frithjof Dorowski Telefon: +49 (0)40 752 71-166 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die Muehlhan?AG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F). Die Muehlhan Gruppe bietet ihren Kunden ein diversifiziertes Spektrum an Industriedienstleistungen: Dienstleistungen für Windkraftanlagen, Oberflächenschutz, Stahlbaudienstleistungen, passiver Brandschutz, Gerüstbau und Isolierungsarbeiten. Muehlhan vereint einen hohen Organisationsgrad, technologische Kompetenz, 140 Jahre Erfahrung und strenge Qualitätsansprüche zu einem kosteneffizienten industriellen Dienstleistungsangebot und erfüllt damit die höchsten Qualitätsansprüche der Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter www.muehlhan-ag.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

