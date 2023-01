BYD hat seine Auslieferungszahlen für Dezember veröffentlicht. Erneut hat der chinesische Autobauer dabei einen neuen Rekord aufgestellt. Am Markt kommen diese dementsprechend gut an. Knapp fünf Prozent sprang die Aktie am heutigen Dienstag an. So sehen die Zahlen im Detail aus.BYD hat erneut einen Rekord aufgestellt. Für das gesamte Jahr 2022 setzte der Konzern über 1,86 Millionen Fahrzeuge um, die mit erneuerbaren Energien betrieben (NEVs) werden. Das entspricht einem Plus von satten 208,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...