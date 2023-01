Die United-Internet-Tochter 1&1 hat ihre staatliche Ausbaupflicht beim Start als vierter deutscher Netzbetreiber sehr deutlich verfehlt. Statt der angepeilten 1.000 5G-Stationen zum Jahresende 2022 wurden am Dienstag nur drei Funkanlagen in Frankfurt am Main und in Karlsruhe genutzt. Doch bald soll Besserung eintreten.50 Anlagen seien laut 1&1 schon fertig, diese würden in weiteren Städten schrittweise in Betrieb genommen. 235 seien im Bau. Das 1000er-Ziel werde "im Jahresverlauf" erreicht. ...

