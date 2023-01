Die Güterpreise klettern weiter in hohem Tempo, gleichzeitig nimmt das Wirtschaftswachstum ab. Damit bewegen sich Anleihen und ihre Renditen zwischen Inflation und Rezession. "Wir sehen daher bei den kurzen Laufzeiten noch steigende Renditen, das lange Ende dagegen dürfte von der absehbaren Wachstumsschwäche profitieren", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Die Inflationsrate in den USA im November von 7,7 auf 7,1 Prozent gefallen, im Euroraum ging sie von 10,6 auf 10,0 Prozent zurück. Doch ...

