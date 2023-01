Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die große Überraschung war heute der Rückgang der Inflation in Deutschland, auch wenn der beträchtliche Rückgang auf eine einmalige Situation auf den Energiemärkten zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Natürlich könnte der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegen, und die Inflation dürfte zurückgehen, auch weil die Gaspreise wieder in die Nähe der Mindestpreise des letzten Jahres zurückgekehrt seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...