Nach der heftigen Talfahrt im Vorjahr ist Aktie von Paypal am Dienstag mit Kursgewinnen von mehr als vier Prozent in den ersten Handelstag des Jahres 2023 an der New Yorker Wall Street gestartet. Rückenwind liefert dabei ein positiver Analystenkommentar samt neuer Kaufempfehlung von der US-Bank Truist.In der am Dienstag veröffentlichten Studie lobt Truist-Analyst Andrew Jeffery unter anderem die starke Netto-Cash-Position des Online-Bezahldiensts von rund sechs Milliarden Dollar. Geld, welches Paypal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...