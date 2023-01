Nach einem äußerst schwachen Dezember schickt sich BYD im neuen Jahr nun an, seine Anleger für den herben Rücksetzer entschädigen zu wollen. Denn der Jahresstart war absolut fulminant. Auch am heutigen Dienstag zeigen sich die Papiere wieder von ihrer besten Seite. Immerhin ein Plus von knapp 4% steht für den chinesischen Auto- und Batteriespezialisten in den Büchern. Zudem kündigte das Unternehmen für den 5. Januar die Produktvorstellung des neuen Premiummodells Yangwang an. Zuletzt dominierte immer wieder die Pandemie die Schlagzeilen:

Anfang Dezember hat die chinesische Regierung dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben und die Corona-Restriktionen deutlich gelockert. Seitdem sind die Fallzahlen im Reich der Mitte regelrecht explodiert. BYD-Vizepräsident Lian Yu-Bo erklärte nun, dass darunter auch die Produktion von BYD deutlich leidet. Rund ein Viertel der Belegschaft ist ...

