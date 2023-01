(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.01.2023 - Die Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Auch Biotech-Aktien notieren durchwachsen. Im deutschen Handel können sich unter anderem Qiagen und BB Biotech nach oben bewegen. Auch an der Wall Street verbessert sich der Sektor. Der DAX klettert um 1,1 Prozent auf 14.220 Punkte, gestützt von Brenntag, Covestro und Siemens Energy. Papiere von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...