Am Silvesterabend hielt Xi Jinping seine traditionelle Neujahrsansprache: Es war das erste Mal, dass sich Xi Jinping zur Abkehr von der "Zero-Covid"-Politik in China äußerte. Ebenso sprach er die A4-Revolution (weisse Blätter der Demonstranten) an und rief zur "Zusammenarbeit" mit den Landsleuten jenseits der Taiwan-Straße auf. Sehr viel interessanter war aber die Ikonographie der Rede. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...