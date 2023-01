Zum zweiten Mal in Folge erhält Delta Air Lines den Cirium Platinum Award für weltweite operative Leistungsfähigkeit

Azul Airlines war bei der Pünktlichkeit weltweit führend

Delta Air Lines führte in Nordamerika, Iberia war Spitzenreiter in Europa, Azul in Lateinamerika, Thai AirAsia im Raum Asien-Pazifik und Oman Air im Nahen Osten und Afrika

StarFlyer war die führende Billigfluglinie

Der Flughafen Haneda war 2022 weltweit der leistungsstärkste Flughafen

Azul Airlines wurde von Cirium, weltweit führend bei Luftfahrtanalysen, als globaler Spitzenreiter bei der Pünktlichkeit von Fluggesellschaften im Jahr 2022 benannt. Die von Cirium durchgeführt On-Time Performance Review 2022 ist der weltweite Goldstandard für die Leistung von Fluggesellschaften und Flughäfen und wird noch in dieser Woche veröffentlicht. Enthalten sind die Ergebnisse für alle Airline-Kategorien, weitere Einzelheiten und Analysen.

Im vergangenen Jahr war das operative Umfeld in der ganzen Welt, insbesondere in Europa und Nordamerika, mit Herausforderungen verbunden, denn viele Fluggesellschaften und Flughäfen waren von Verspätungen, Unterbrechungen und Ressourcenproblemen betroffen. Andere erholen sich gerade erst von den Covid-Beschränkungen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Trotz dieses Klimas erzielten viele Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit hervorragende Leistungen.

Delta Air Lines erhielt zum zweiten Mal in Folge den Cirium Platinum Award für weltweite operative Leistungsfähigkeit. Diese Auszeichnung berücksichtigt eine Reihe von Faktoren wie Pünktlichkeit, Komplexität des Betriebs und die Fähigkeit einer Fluggesellschaft, die Folgen von Flugunterbrechungen für ihre Passagiere zu begrenzen.

Neben dem Cirium Platinum Award für Delta war Azul weltweit führend bei der Pünktlichkeit. Die Gewinner in den Regionen waren Delta Air Lines in Nordamerika, Thai AirAsia für den asiatisch-pazifischen Raum, Oman Air für den Nahen Osten und Afrika, Azul in Lateinamerika und Iberia in Europa. StarFlyer war die führende Billigfluglinie und der Flughafen Haneda war der weltweit der leistungsstärkste Flughafen. Weitere detaillierte Ergebnisse sind unten aufgeführt und werden auch bei www.cirium.com zu finden sein. Die Veröffentlichung des gesamten Berichts ist für diese Woche geplant.

Ein Flug gilt als pünktlich, wenn das Flugzeug innerhalb von 15 Minuten nach der planmäßigen Ankunftszeit am Flugsteig eintrifft. Für einen Flughafen bedeutet dies, dass der Start des Flugzeugs nicht später als 15 Minuten nach dem planmäßigen Abflug erfolgt.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: "Glückwünsche an Delta Air Lines für ihre hervorragende Leistung in der On-Time Performance Review 2022 von Cirium. Sie hat ihre Passagiere pünktlich an ihr Ziel gebracht, während sich der Sektor im Jahr 2022 wieder erholte. Ein schnelles Hochfahren des Betriebs nach der erzwungenen Verlangsamung ist nicht so einfach und die Fluggesellschaften und Flughäfen mit Top-Ranking in der On-Time Performance Review 2022 von Cirium verdienen die Anerkennung für diese gut vorbereitete Leistung."

Im Jahr 2022 hatten die Fluggesellschaften Schwierigkeiten, die plötzliche Belebung der Nachfrage vorherzusehen. Sie waren während der Pandemie schon mehrmals enttäuscht worden, als die Nachfrage anzuziehen schien, nur um dann angesichts neuer Covid-Varianten den Kurs wieder zu ändern. Als der Aufschwung im vergangenen Jahr endlich einsetzte, kämpfte die Branche darunter Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherungsorganisationen und andere Beteiligte mit Unterbesetzung und unzureichenden Kapazitäten. Verspätungen und Annullierungen wurden zum Problem. Mit der Zeit verbesserte sich der Betrieb jedoch erheblich, da die Branche ihr Personal aufstockte und die Kapazitäten anpasste. Das Jahr 2023 scheint für die Luftfahrtindustrie sehr erfolgversprechend zu sein.

Cirium freut sich darauf, auch im neuen Jahr weltweit führend bei der Überwachung der Pünktlichkeit in der Luftfahrt zu sein, während sich die Branche auf die sich entwickelnden postpandemischen Gegebenheiten einstellt. Die Daten des Unternehmens sollen den Branchenakteuren eine neutrale, unabhängige Perspektive bieten, die auf einem sehr breiten und tiefen Datenpool basiert, der aus mehr als 600 Quellen für Echtzeit-Fluginformationen gesammelt und kuratiert wurde. Dazu gehören die Fluggesellschaften selbst, Flughäfen, weltweite Vertriebssysteme, Positionsdaten, Zivilluftfahrtbehörden, Flugsicherungsorganisationen, proprietäre Datenpartnerschaften und das Internet. Die Pünktlichkeitsdaten von Cirium stützen sich überdies auf ein völlig unabhängiges Beratungsgremium, das aus Branchenexperten besteht, die einen unvoreingenommenen Blick auf den Luftfahrtsektor haben. Die Aufsicht des Gremiums gewährleistet die Genauigkeit und ordnungsgemäße Darstellung aller Informationen, die das Unternehmen präsentiert.

Folgende Fluggesellschaften waren weltweit führend:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (AD) Azul 1 88,93% 279.722 (NH) ANA 2 88,61% 162.370 (JL) JAL 3 88,00% 165.981 (LA) LATAM Airlines 4 86,31% 451.651 (DL) Delta Air Lines 5 83,63% 1.004.684 (AV) SA AVIANCA 6 83,48% 144.525 (EK) Emirates 7 81,30% 137.589 (UA) United Airlines 8 80,46% 789.200 (QR) Qatar Airways 9 78,32% 152.377 (AA) American Airlines 10 78,29% 1.076.100

Die leistungsstärksten globalen Flughäfen im Jahr 2022 waren:

Flughafen Ranking Pünktlichkeit Pünktlicher Abflug Flüge insgesamt (HND) Haneda Airport 1 90,33% 373.264 (BLR) Kempegowda International Airport 2 84,08% 201.897 (SLC) Salt Lake City International Airport 3 83,87% 226.545 (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport 4 82,62% 271.963 (PHL) Philadelphia International Airport 5 82,54% 233.777 (MSP) Minneapolis-St. Paul International Airport 6 81,95% 276.346 (DEL) Indira Gandhi International Airport 7 81,84% 411.205 (SEA) Seattle-Tacoma International Airport 8 81,04% 383.250 (BOG) El Dorado International Airport 9 80,72% 273.721 (CLT) Charlotte Douglas International Airport 10 80,68% 457.871

Die Top-Ten-Fluggesellschaften in Nordamerika waren:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (DL) Delta Air Lines 1 83,63% 1.004.684 (UA) United Airlines 2 80,46% 789.200 (AS) Alaska Airlines 3 80,36% 243.072 (AA) American Airlines 4 78,29% 1.076.100 (WN) Southwest Airlines 5 74,06% 1.336.888 (F9) Frontier Airlines 6 68,32% 170.047 (B6) JetBlue Airways 7 66,35% 343.673 (G4) Allegiant Air 8 65,93% 117.469 (WS) WestJet 9 59,10% 94.663 (AC) Air Canada 10 54,51% 150.602

Die führenden Fluggesellschaften in Europa waren:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (IB) Iberia 1 85,87% 91.154 (UX) Air Europa 2 84,10% 48.163 (I2) Iberia Express 3 83,80% 35.665 (VY) Vueling 4 82,04% 197.546 (OS) Austrian 5 82,00% 95.708 (DY) Norwegian Air Shuttle 6 81,29% 71.561 (AZ) ITA Airways 7 80,29% 91.841 (D8) Norwegian Air International 8 79,03% 41.215 (AY) Finnair 9 75,16% 45.727 (LO) LOT Polish Airlines 10 75,08% 85.902

In Lateinamerika lauteten die Ergebnisse:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (AD) Azul 1 88,93% 279.722 (H2) Sky Airline 2 88,74% 27.161 (CM) Copa Airlines 3 88,02% 104.083 (LA) LATAM Airlines 4 86,31% 451.651 (AV) SA AVIANCA 5 83,48% 144.525 (AR) Aerolineas Argentinas 6 82,02% 94.982 (AM) Aeromexico 7 75,83% 113.814 (Y4) Volaris 8 71,61% 187.502

Im Raum Asien-Pazifik waren folgende Fluggesellschaften führend:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (FD) Thai AirAsia 1 91,56% 66.043 (NH) ANA 2 88,61% 162.370 (JL) JAL 3 88,00% 165.981 (HO) Juneyao Airlines 4 86,65% 88.115 (6E) IndiGo 5 84,11% 561.864 (I5) AirAsia India 6 83,70% 60.882 (NZ) Air New Zealand 7 81,29% 156.591 (MH) Malaysia Airlines 8 80,99% 95.962 (UK) Vistara 9 80,98% 87.901 (MM) Peach Aviation 10 79,81% 56.176

Die pünktlichsten Fluggesellschaften im Nahen Osten und in Afrika:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (WY) Oman Air 1 91,38% 29.631 (RJ) Royal Jordanian 2 86,76% 28.887 (KU) Kuwait Airways 3 81,64% 25.982 (EK) Emirates 4 81,30% 137.589 (QR) Qatar Airways 5 78,32% 152.377 (ET) Ethiopian Airlines 6 77,30% 102.571 (ME) Middle East Airlines 7 75,91% 20.654 (AT) Royal Air Maroc 8 72,01% 45.062 (LY) EL AL 9 69,80% 23.274 (SV) Saudia 10 69,75% 172.797

Die führenden Billigfluglinien waren:

Fluggesellschaft Ranking Pünktlichkeit Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt (7G) StarFlyer 1 95,23% 21.894 (6J) Solaseed Air 2 94,53% 27.486 (FD) Thai AirAsia 3 91,56% 66.043 (AD) Azul 4 88,93% 279.722 (H2) Sky Airline 5 88,74% 27.161 (HD) Air Do 6 88,34% 22.187 (6E) IndiGo 7 84,11% 561.864 (I2) Iberia Express 8 83,80% 35.665 (I5) AirAsia India 9 83,70% 60.882 (VY) Vueling 10 82,04% 197.546

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Für weitere Informationen folgen Sie bitte den Updates von Cirium auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie cirium.com.

