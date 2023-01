Die Zusammenarbeit integriert die persönlichen Gesundheits- und Wellness-Geräte von Wellvii mit den KI-gestützten Services von Care Daily für die Betreuung von SeniorInnen und die Behandlung chronischer Krankheiten

Wellvii, ein Hersteller von vernetzten, intelligenten Geräten für Gesundheit und Wohlbefinden, gab heute die Partnerschaft mit Care Daily, einem Softwaretechnologie-Unternehmen mit KI-basierten Pflegediensten für die Seniorenbetreuung, bekannt. Das Ziel dieser Partnerschaft lautet, integrierte Lösungen für das Altern in vertrauter Wohnumgebung ("Aging-in-Place") anzubieten.

PatientInnen sind heute mehr denn je empfänglich für persönliche Gesundheitsmanagementlösungen. Die Verbraucherorientierung und Demokratisierung des Gesundheitswesens hat bereits vor der Pandemie deutlich an Dynamik gewonnen, und COVID-19 hat diesen Trend zusätzlich beschleunigt. Die Partnerschaft zwischen Wellvii und Care Daily wird es den NutzerInnen ermöglichen, ihr Wohlbefinden durch Selbstüberwachung zu kontrollieren und ihren allgemeinen Gesundheitszustand besser im Blick zu behalten.

"Die Kerngeräte der myWellvii-Plattform das Wellvii MVS1, das Wearable-Gerät Wellvii Go und die Waage Wellvii Weight bieten in Verbindung mit der KI- und IoT-Plattform von Care Daily eine umfassende Lösung, mit der Familien ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden messen und verbessern können." Mark Khachaturian, PhD CEO von Wellvii.

"Care Daily hat die fortschrittlichste KI-Intelligenz für Pflegekräfte auf den Markt gebracht, die bis heute hauptsächlich Daten von Umgebungssensoren in Wohnungen erfasst hat, um verschiedene Lebensstile, Trends und Aktivitäten des täglichen Lebens zu lernen", so David Moss, CEO von Care Daily. "Die Kombination der Kerngeräte von Wellvii mit unseren KI-Pflegediensten vereint die häuslichen Trends im Lebensstil mit den biometrischen, körperlichen Trends der Person und bietet ein unvergleichliches Verständnis dafür, wie es der Person wirklich geht. Anbieter von Lösungen für die Seniorenbetreuung sind begeistert von der Möglichkeit, diese differenzierten Dienstleistungen unter ihren eigenen Marken auf den Markt zu bringen."

Beide Unternehmen führen derzeit Gespräche mit großen Anbietern, um die kombinierte Technologie in Haushalten zu testen. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehören die Seniorenbetreuung und das Pflegemanagement für chronisch Kranke.

Über Wellvii

Wellvii ermöglicht die Gesundheitsversorgung an jedem beliebigen Ort durch ein umfassendes, klinisch validiertes, vernetztes Gerät, das 11 Vitalparameter über den Finger misst, einschließlich eines oszillometrischen Finger-Blutdruckmessgeräts. Wellvii führt außerdem ein umfassendes Wellness-Scoring-System mit den ersten "Stresstests" für zu Hause ein, bei dem die firmeneigene Fitness-Challenge eingesetzt wird. Um weitere Informationen über die myWellvii Plattform zu erhalten, klicken Sie hier.

1Das Wellvii MVS ist kein Medizinprodukt und darf in den USA nicht für klinische Anwendungen eingesetzt werden. Das Wellvii VitalDetect hat die CE-Zulassung als Medizinprodukt der Klasse IIa in Europa. Um weitere Informationen über das Wellvii VitalDetect für Europa zu erhalten, klicken Sie hier. Wellvii hält 60 Patente (57 in den USA, 2 in GB, 1 in der EU).

Über Care Daily

Care Daily ist die einzige White-Label-KI- und IoT-SaaS für die häusliche Gesundheitspflege, die die Pflege älterer Menschen durch große Marken hochgradig personalisiert. Care Daily wird von der NIA unterstützt, und die preisgekrönte AI Caregiver Software Intelligence des Unternehmens hat als erste ihrer Art eine wissenschaftliche Validierung für unterstützende Dienstleistungen in der häuslichen Seniorenpflege erhalten. Die KI-gestützten Caregiver-Persönlichkeiten und -Dienstleistungen von Care Daily sind von den Partnern einzigartig konfigurierbar, um sich von anderen Marken und Lösungsanbietern zu unterscheiden. Das KI-System erkennt Stürze in Echtzeit, deckt verborgene Gesundheitsprobleme auf und bringt Familien und professionelle Pflegekräfte bei der Betreuung von SeniorInnen zusammen. Die White-Label-Lösungen von Care Daily werden von einigen der führenden Marken eingesetzt, um personalisierte Gesundheitsdienste für SeniorInnen in Heimen und Gemeinden schnell zu implementieren und kontinuierlich zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.CareDaily.ai oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

