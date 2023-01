PayPal beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund vier Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünf Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 77,81 USD. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und ...

