HighRadius, der weltweit führende Anbieter von Autonomous Finance Platforms für das Office of the CFO, hat seine neue Geschäftsstelle in Krakau, Polen, bekannt gegeben. HighRadius, dessen Hauptsitz sich in Houston, Texas, befindet, wird damit nach London, Amsterdam, Frankfurt und Paris seine fünfte regionale Niederlassung in Europa eröffnen. Das polnische Büro wird sich auf die Rekrutierung lokaler Fachkräfte für das Finanz- und Rechnungswesen konzentrieren, um die Implementierung und den Einsatz der HighRadius-Lösungen bei der wachsenden Zahl von europäischen Kunden zu unterstützen.

"Wir freuen uns über die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Krakau. Polen ist bekannt als florierendes Zentrum für Global Business Services, insbesondere im Finanz- und Rechnungswesen, und damit der perfekte Standort für diese Expansion," so Sashi Narahari, Gründer und CEO von HighRadius. "Unser Hauptanliegen besteht in der Sicherstellung, dass unsere bestehenden Kunden in Europa den zeitnahen Service und die Unterstützung erhalten, die sie verdienen. Durch die Expansion nach Polen sind wir besser gerüstet, ihnen ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Betreuung zukommen zu lassen."

HighRadius liefert innovative Lösungen, die Unternehmen dazu beitragen, ihre Finanzprozesse zu rationalisieren und ihr Unternehmenswachstum zu fördern. Die Autonomous Finance Platform des Unternehmens wurde in Gartners 2022 Magic Quadrant for Integrated Invoice-to-Cash Applicationsund dem IDC Marketscape for Accounts Receivable Software als führend eingestuft. Sie wird derzeit in 37 von 44 europäischen Ländern von einigen der größten Marken in Europa genutzt. Das Unternehmen hält außerdem vier US-Patente für seine einzigartige KI- und ML-gestützte Autonomous Platform und wurde zum dritten Mal in Folge in die 2022 Forbes Cloud 100 und die 2022 CB Insights Fintech 250 Liste aufgenommen.

Über die HighRadius Corporation

HighRadius bietet Cloud-basierte Autonomous Software für das Office of the CFO. Über 800 der weltweit führenden Unternehmen haben ihre Order-to-Cash-, Treasury- und Record-to-Report-Prozesse mit HighRadius transformiert. Zu unseren Kunden gehören 3M, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Engie GBS Solutions, Kellogg Company, Danone, Hershey's und viele mehr.

Autonomous Software ist eine datengesteuerte Software, die ihr Verhalten kontinuierlich an die sich laufend verändernden Transaktionsdaten der Domäne anpasst. Sie stellt moderne digitale Transformationsfähigkeiten wie Artificial Intelligence, Robotic Process Automation, Natural Language Processing und Connected Workspaces als Out-of-the-Box-Funktionen für den Finanz- und Buchhaltungsbereich bereit.

