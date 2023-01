Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat die Markteinführung der jüngsten Ergänzung seines Portfolios an LTE-Modulen bekannt gegeben: das industrietaugliche drahtlose LTE Cat.1 bis-Kommunikationsmodul EG800Q-EU. Als ultrakompaktes Modul mit LGA-Formfaktor bietet das EG800Q-EU mehr Flexibilität für IoT-Designs und unterstützt ein breiteres Spektrum von IoT-Anwendungsfällen insbesondere Anwendungsbereiche, in denen kompakte Abmessungen entscheidend sind.

Das EG800Q-EU basiert auf dem Qualcomm® QCX216 LTE IoT Modem von Qualcomm Technologies Inc. und ist ein spezielles LTE-Modul für Kunden in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, Neuseeland und Israel mit einer LTE FDD-Bandabdeckung von B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28. Das Modul liefert eine maximale Downlink-Datenrate von 10 Mbit/s und verlängert die Batterielebensdauer ein wichtiger Vorteil für eine Vielzahl an leistungsfähigen IoT-Anwendungen wie intelligente Stromzähler, Asset-Tracker, E-Mobilität, Parkuhren und Hausautomatisierung.

Aufgrund der Unterstützung von Cat.1 bis kann das EG800Q-EU mit einer einzigen Antenne betrieben werden. Sein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Performance macht das Modul zu einer idealen Lösung für IoT-Terminals, die kompakt und kostengünstig sein müssen.

"Wir sind sehr erfreut, dass unser EG800Q-EU als eines der ersten Cat.1-Module der Branche auf dem Qualcomm QCX216 LTE IoT Modem basiert, einem kostenoptimierten, energieeffizienten globalen Cat.1 bis Modem", so Norbert Muhrer, President und CSO bei Quectel. "Die einzigartigen Vorteile des Moduls machen es zu einer exzellenten Wahl für Anwendungen mittlerer Reichweite und Einsatzszenarien, die zuverlässige und kostengünstige Kommunikationslösungen erfordern."

Mit seinem Formfaktor von 15,8 mm 17,7 mm 2,4 mm ist das EG800Q-EU ideal für die Entwicklung kompakter Anwendungen geeignet. Sein modernes LGA-Gehäuse unterstützt eine vollständig automatisierte Fertigung für hochvolumige Anwendungen.

Ferner bietet das EG800Q-EU eine Vielzahl an Internetprotokollen und Industriestandardschnittstellen wie USB 2.0/ UART/ I2C/ PCM/ USIM, die eine Vielzahl an IoT-Anwendungen wie Asset Management, ferngesteuerte Zugangskontrolle (RMAC) und Smart Grid ermöglichen. Außerdem unterstützt das Modul DFOTA, um automatische Firmware-Upgrades und integrierte WLAN-Positionierungsdienste zu unterstützen, wenn kein GPS-Signal in Gebäuden verfügbar ist.

Um den Kunden bei der Entwicklung ihrer Designs zu helfen, bietet Quectel eine Reihe von leistungsstarken LTE Cat.1-Antennen an, die die Übertragungsleistung der drahtlosen Konnektivität erheblich steigern. IoT-Entwickler können das EG800Q-EU-Modul mit den Antennen und Vorzertifizierungsdiensten von Quectel kombinieren, um so die Kosten zu reduzieren und die Markteinführungszeit für ihre Cat.1-Geräte zu verkürzen.

Technische Muster des Quectel EG800Q-EU sind ab sofort verfügbar.

