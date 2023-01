Der Wintersturm Elliott hat im vergangenen Jahr in den USA zu einem Chaos an den Flughäfen in den USA geführt. Besonders hart davon betroffen war die US-Airline Southwest, bei der überdurchschnittlich viele Flüge ausfielen. Doch obwohl sich der Betrieb des US-Unternehmens weiter stabilisiert, dürften die Flugausfälle um die Weihnachtsfeiertage hunderte Millionen Dollar gekostet haben.Southwest hatte seit Freitag 304 Flüge oder zwei Prozent des ursprünglichen Flugplan gestrichen, wie CNBC berichtet. ...

