In einer weltweiten Pandemie sitzen alle im selben Boot - aber nicht alle rudern im gleichen Takt. Hatte China schon Anfang 2020 Informationen über das damals neue Sars-CoV-2-Virus verzögert, macht Peking jetzt keine genauen Angaben zu möglichen und gefährlichen Mutanten des Coronavirus. Gegen diese nationalistische Rücksichtslosigkeit können weder die Staatengemeinschaft noch die Weltgesundheitsorganisation etwas ausrichten. Ihnen bleibt nur, laufend zu analysieren, ob Reisende aus China eine Variante mitbringen, die die Immunisierung ihrer Bürger womöglich aushebelt. (...) Somit gerät gerade Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach unter Druck. Wer über viele Monate das "Team Vorsicht" anführte, kann jetzt schlecht untätig bleiben. Wenn Lauterbach es also nicht schafft, rasch das EU-weite Varianten-Monitoring an Flughäfen zu erreichen, muss er eine Testpflicht für Reisende aus China in Deutschland anordnen - auch wenn Peking für diesen Fall schon "Gegenmaßnahmen" androht. http://www.mehr.bz/khs4m



