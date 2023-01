The following instruments on XETRA do have their first trading 04.01.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.01.2023



Aktien



1 KYG5264S1012 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.

2 SE0018768707 Sampo OYJ SDR

3 IL0011754137 Taboola Com Ltd.



Anleihen



1 AT0000A324F5 Erste Group Bank AG

2 DE000A30V5D1 Niedersachsen, Land

