Die deutschen Importpreise zeigen eine deutliche Entspannung, was vor allem an gesunkenen Energiepreisen liegt. Die Importpreise im November steigen im Jahresvergleich um 14,5 %, so das Statistische Bundesamt aktuell. Im Oktober 2022 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr noch bei +23,5 % gelegen, im September 2022 bei +29,8 %. Gegenüber dem Vormonat Oktober 2022 fielen ...

