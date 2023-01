Nach einem freundlichen Start am Montag beendete der Dax auch den zweiten Handelstag im neuen Jahr im Plus. Mit der Rückkehr der US-Börsen kam zudem wieder Schwung in den deutschen Leitindex. Dieser sprang am Vormittag fast bis an die 14.300er Marke, nachdem ihm der Ausbruch über die Barriere um 14.160 Punkte gelungen war. Während niedriger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...