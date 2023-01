Vor nicht allzu langer Zeit bekam die Börse nicht genug von Tesla, doch nun schmeißen die Anleger weiterhin ihre Stücke fast schon panikartig auf den Markt. Am Dienstag fiel die Aktie des E-Autobauers um zwölf Prozent auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020. Für Cathie Wood die nächste tolle Kaufchance.Die ARK-Gründerin hat am Dienstag ihren Portfolios weitere 176.000 Tesla-Aktien hinzugefügt. Seit dem 3. Oktober hat sie nun insgesamt 938.000 Anteilscheine erworben. In diesem Zeitraum hat Tesla ...

