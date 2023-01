Immer mehr Autohersteller nehmen Verbrenner aus ihrem Programm. Der Lithiumbedarf sollte weiter zunehmenBesonders in Europa schreitet die Entwicklung der Elektromobilität schneller voran als gedacht. Auch Luxuslimousinen und SUVs, sogar der Hummer in den USA sind dabei. Was dagegen noch in den Kinderschuhen steckt, ist das autonome Fahren, hier ist der Weg noch weit bis zur Alltagstauglichkeit. Von den hohen Spritpreisen dürften Elektrofahrzeuge ebenfalls profitieren. Zwar ist Strom auch im Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...